Serie A, giornata 23: 5 difensori da non schierare al Fantacalcio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo la settimana di Coppa Italia, le squadre stanno per tornare in campo. Le uniche due partite in dubbio per questo fine settimana dovrebbero essere quelle del Maradona (Napoli-Salernitana) e di San Siro (Inter-Venezia), che a causa dei contagi potrebbe essere rimandata. La 23a giornata di campionato inizierà domani sera alle 20.45, con la sfida tra Hellas Verona e Bologna. Per tale ragione, ecco proposti i 5 difensori di Serie A da non schierare al Fantacalcio. Due saranno i big match che interesseranno il nostro torneo: Lazio-Atalanta di sabato e Milan-Juventus, unico posticipo del turno, domenica alle ore 20.45. Sfide più abbordabili, invece, attendono Napoli e Inter (se dovessero giocare) perché le due compagini affronteranno Salernitana e Venezia. Alla fine di questa giornata, ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo la settimana di Coppa Italia, le squadre stanno per tornare in campo. Le uniche due partite in dubbio per questo fine settimana dovrebbero essere quelle del Maradona (Napoli-Salernitana) e di San Siro (Inter-Venezia), che a causa dei contagi potrebbe essere rimandata. La 23adi campionato inizierà domani sera alle 20.45, con la sfida tra Hellas Verona e Bologna. Per tale ragione, ecco proposti i 5diA da nonal. Due saranno i big match che interesseranno il nostro torneo: Lazio-Atalanta di sabato e Milan-Juventus, unico posticipo del turno, domenica alle ore 20.45. Sfide più abbordabili, invece, attendono Napoli e Inter (se dovessero giocare) perché le due compagini affronteranno Salernitana e Venezia. Alla fine di questa, ...

Advertising

Gazzetta_it : Effetto elastico in quota: la frenata dell’Inter adesso può lanciare il Milan - Azzurri : #MadeinItaly ???? ?? Italiani in #SerieA: la statistica premia Giacomo #Raspadori ?? 21^ giornata #VivoAzzurro - JuventusTV : RIPRESA INIZIATA ?? Le #JuventusWomen sono LIVE! #PomiglianoJuve - sowmyasofia : Cagliari-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv - 11contro11 : #SerieA, giornata 23: 5 difensori da schierare al #Fantacalcio #Empoli #HellasVerona #Juventus #Milan #Sampdoria… -