Serie A | convocata nuova assemblea dei club il 27 gennaio

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Per il 27è stataunariunione dei, tornano a discutere in presenza negli uffici della Lega in via Rosellini a Milano. Prima di ciò, gli interessati potevano confrontarsi attraverso videoconferenza. L’ultimo incontro in presenza fu fatto a2020. Aurelio De LaurentiisA,in presenza Tra i temi da discutere ci sono le “delibere in ordine alla gestione della pandemia” legate all’emergenza Covid, oltre all’elezione del membro indipendente del Consiglio di Lega, all’adeguamento dello Statuto di Lega ai Principi Informatori per gli Statuti delle Leghe (approvato dalla Figc il 25 novembre 2021), alla proposta sui nuovi premi legati a Coppa Italia, Supercoppa e contributi Europa League, alle proposte di ...

Calciomercato.com

Commenta per primo Nuova assemblea della Lega Serie A: convocazione per giovedì 27 gennaio alle ore 10 in prima convocazione e ore 12 in seconda convocazione. I temi all'ordine del giorno: 1. Verifica poteri. 2. Comunicazioni Presidente e AD. 3. ...ROMA - Niente Lecce per Stephan El Shaarawy. L'attaccante della Roma - rimasto fuori contro Juventus e Cagliari - non è stato convocato da José Moourinho per la sfida di Coppa Italia in programma ques ...