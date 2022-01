(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il governo dellahailsul Piano territoriale dell’area a destinazione speciale per la realizzazione del progetto di sfruttamento e lavorazione della jadarite. La premier Ana Brnabic ha spiegato che l’esecutivo ha annullato tutti gli atti amministrativi relativi al progetto portato avanti dal gruppo anglo-australiano Rioe dalla sua controllata Rio Sava Exploration. “Tutti i permessi sono stati annullati e non abbiamo mai avuto contratti“. Brnabic ha aggiunto che è stato abolito il gruppo di lavoro per l’attuazione del progetto Jadar. In questo modo, ha detto ancora Brnabic, sono state soddisfatte tutte le richieste delle proteste cittadine dei mesi scorsi ed è stato “messo un punto a Rioin“. Difficile non vedere un rapporto tra ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serbia effetto

La Tribuna di Treviso

...sono state uccise a Babij Jar (settembre 1941 in Ucraina) a Kragujevac (ottobre '41 in) e a ... dalla Boemia e dalla Moravia) non avevano sortito l'desiderato. Il verbale indica in ...... la pulizia etnica e il genocidio, e oggi inquesti crimini vengono glorificati come atti ... Mi pare quindi valida l'idea secondo cui il nazionalismo non è solo la causa, ma anche l'dei ...CONEGLIANO. Sembrava fosse stato beffato, superato all’ultima curva (o forse sul rettilineo, i due erano dati vicini) da Stefano Lavarini per la panchina della Polonia di Asia Wolosz. Ma pensare che u ...(ANSAmed) - BELGRADO, 17 GEN - In Serbia la riforma della giustizia sottoposta ieri a referendum popolare è stata approvata con il 59,71% di sì, rispetto al 39,26% degli elettori che si sono espressi ...