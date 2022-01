“Senza dignità” GF Vip | bordata da fuori contro Delia Duran | gli ultimi fatti parlano chiaro

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip ora èa catalizzare l’attenzione. Nelle ore scorse la moglie di Alex Belli ha ufficializzato la rottura e di essersi presa un periodo di riflessione. “Non ce la faccio più, io lo lascio. Basta prendermi in giro. Non ha capito la mia sofferenza e il mio dolore, la verità è che mi prende per il cuo. Dice che sono la donna della sua vita e continua a farmi queste provocazioni”. Aveva detto, che poi si era spinte oltre. “Ho già preso la mia decisione, non ci sarà un passo indietro”. Sulla questione di mollare Alex Belli in diretta GF Vip era intervenuto anche Giacomo Urtis che aveva confessato il suo pensiero a Manila. “Lui ha preso una popolarità pazzesca, lei si sta facendo il Grande Fratello.due calcoli se non è convenuto”. “Io li conosco da anni, loro stavano troppo ...