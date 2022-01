Sebastiano | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 20 gennaio 2022)è la prosecuzione dellatino Sebastianus, che significa “proveniente da Sebaste”, città che deriva il propriodal greco antico ????????, sebastos, “venerabile”, diretta traduzione del latino augustus,che quindi viene attribuito alda alcune fonti. Fu soprattutto il culto di san, militare romano, martire per aver sostenuto la fede cristiana, a far sì che ilsi diffondesse in molti Paesi dell’Europa, soprattutto Francia e Spagna. Molto famoso, purtroppo, è il martirio di san, spesso immortalato in dipinti, ma non tutti sanno che non fu quella la vera causa della morte del santo. Condannato da Diocleziano a essere legato a un palo e ferito da frecce, il martire sopravvisse a quel terribile ...