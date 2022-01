Se la scuola si allontana dal teatro

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tra riadattamenti e ripartenze, Pandemoniumprosegue con la stagione 2021-2022, ma la programmazione scolastica è bloccata, soprattutto sul fronte degli spettacoli, che tradizionalmente Pandemonium organizza per ogni ordine e grado. L’appello alle istituzioni e alla cittadinanza: la distanza tra scuole eè un’enorme perdita culturale e sociale, servono decisioni salde

Advertising

elena_bi_ : @MadameA02 La multa non basta, andrebbe allontana da scuola per proteggere gli alunni. -

Ultime Notizie dalla rete : scuola allontana

Orizzonte Scuola

... che mese dopo mese, sisempre di più. " aggiunge Pezzati - Quello che continua a ... 400.000 bambini soffrono di malnutrizione acuta grave; Oltre 2 milioni di bambini non vanno a. ...... per la Valle d'Aosta siil rischio imminente di finire in zona rossa. Nei reparti ...approfondimento epidemiologico sono 1.319 e comincia a farsi sentire l'effetto della ripresa della...Tra riadattamenti e ripartenze, Pandemonium Teatro prosegue con la stagione 2021-2022, ma la programmazione scolastica è bloccata, soprattutto sul fronte degli spettacoli, che tradizionalmente Pandemo ...Il lupo si spinge vicino alle case, si sfama nelle piane dove gli ungulati trovano le foraggere e viene avvistato anche vicino alle scuole. Nelle valli friulane dal Tarvisiano alla Carnia la presenza.