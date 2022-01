"Se facessimo come la Cina...". Walter Ricciardi esalta la dittatura comunista: Covid, la follia del consulente di Speranza (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una mezza crisi di nervi, quella di Walter Ricciardi, che sbotta a Coffee Break, il programma del mattino in onda su La7. Già, mister lockdown - lo abbiamo ribattezzato così per l'incredibile numero di volte in cui è tornato ad invocare la serrata - proprio non tollera quanto stabilito da Boris Johnson nel Regno Unito: addio green pass, mascherine e smart-working, da subito. Insomma, fine-pandemia. E figurasi se Ricciardi, il consulente di Roberto Speranza e presidente della Federazione Mondiale della Sanità Pubblica, può accogliere positivamente una mossa come quella del governo britannico. "Sono ammattiti, l'Inghilterra è un paese da non prendere in considerazioni. Noi abbiamo avuto quasi 9 milioni di casi, loro 16 milioni, noi abbiamo avuto 140mila morti, loro ne notificano 153mila ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una mezza crisi di nervi, quella di, che sbotta a Coffee Break, il programma del mattino in onda su La7. Già, mister lockdown - lo abbiamo ribattezzato così per l'incredibile numero di volte in cui è tornato ad invocare la serrata - proprio non tollera quanto stabilito da Boris Johnson nel Regno Unito: addio green pass, mascherine e smart-working, da subito. Insomma, fine-pandemia. E figurasi se, ildi Robertoe presidente della Federazione Mondiale della Sanità Pubblica, può accogliere positivamente una mossaquella del governo britannico. "Sono ammattiti, l'Inghilterra è un paese da non prendere in considerazioni. Noi abbiamo avuto quasi 9 milioni di casi, loro 16 milioni, noi abbiamo avuto 140mila morti, loro ne notificano 153mila ...

