Scuole e Covid | Ats | «Quattrocento pratiche al giorno | abbiamo rivisto il sito e orari estesi»

Advertising

ItaliaViva : .@matteorenzi a #RadioLeopolda:'Se chiudi le scuole fai una cosa sbagliatissima perché condanni una generazione ad… - CronacheNuoresi : #Nuoro. Aumentano i #positivi al #Covid tra gli studenti: nelle scuole regna il caos - Giammy3195 : @ares982 @patbateman1984 @ElianoReale @dnpwwsp @SilvestriMd La politica dunque è chiamata ad effettuare un bilancia… - tota : @Valeriotta_ Ma con 200k casi al giorno ma che pensano che uno cerca il covid con il lanternino e poi butta i propr… - krystal19851 : RT @Radio24_news: #20gennaio : #Grillo e l'armatore: una inchiesta ...a #5stelle - Le #Scuole e le regole anti #covid (complicate) sulla #D… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Covid

... indipendentemente dalla presenza di sintomi correlati a19 richiede procedure e spazi ... Per quanto riguarda leprimarie, per Gimbe 'appare ragionevole la proposta delle Regioni che ......di caso (asintomatico) e di ricovero- 19 e di mantenere in servizio gli operatori sanitari positivi. "Condivisibili, ma da integrare", invece, quelle relative al contact tracing e alle...che prevede nella prima fase la revoca delle restrizioni anti Covid riguardanti l'indicazione allo smart working laddove possibile e l'obbligo delle mascherine nelle scuole. Misure che non sono quindi ...«88% di alunni tra i banchi», illustrati alla Camera i numeri dei contagi tra il 10 e il 15 gennaio. Flc Cgil: «Tenuti all’oscuro, in base al Protocollo sicurezza diffidiamo il ministro per inadempien ...