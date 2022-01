Scuola, 15 mila firme per cambiare le regole sulla quarantena: «Isolati e in Dad anche se vaccinati? Assurdo» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quindicimila firme per chiedere al ministro della Salute Roberto Speranza una modifica immediata delle quarantene a Scuola. La petizione lanciata sulla piattaforma online Change.org chiede di cambiare «il protocollo che, nelle scuole primarie, non prevede alcuna distinzione tra vaccinati/guariti e non vaccinati». A firmare sono per la maggior parte famiglie alla prese con un complicato rientro in classe. «Noi genitori, che abbiamo risposto subito alla richiesta dello Stato di fare la nostra parte, vaccinandoci prima noi e facendo poi vaccinare i nostri figli in età 5-11, ci vediamo paradossalmente discriminati, rispetto ai vaccinati degli altri ordini scolastici», scrivono i promotori dell’iniziativa. Il riferimento è all’iter unico per studenti ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quindiciper chiedere al ministro della Salute Roberto Speranza una modifica immediata delle quarantene a. La petizione lanciatapiattaforma online Change.org chiede di«il protocollo che, nelle scuole primarie, non prevede alcuna distinzione tra/guariti e non». A firmare sono per la maggior parte famiglie alla prese con un complicato rientro in classe. «Noi genitori, che abbiamo risposto subito alla richiesta dello Stato di fare la nostra parte, vaccinandoci prima noi e facendo poi vaccinare i nostri figli in età 5-11, ci vediamo paradossalmente discriminati, rispetto aidegli altri ordini scolastici», scrivono i promotori dell’iniziativa. Il riferimento è all’iter unico per studenti ...

