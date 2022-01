Scossa di terremoto al largo della costa di Vibo Valentia avvertita anche a Lametia Terme (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Scossa di terremoto al largo delle coste calabresi. Un sisma di magnituto 4.3 sulal scala Richter è stato registrato nel Golfo di Sant'Eufemia, di fronte a Vibo Valentia. La Scossa, che è avvenuta alle 10,19, è stata a una profondità di 9,9 chilometri. È stata avvertita anche nella vicina Lametia Terme dove era in corso il maxi-processo alla 'Ndrangheta denominato 'Rinascia-Scott'. L'auyla bunker è stata evacuata. Sgomberate anche le scuole. Leggi su agi (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI -dialdelle coste calabresi. Un sisma di magnituto 4.3 sulal scala Richter è stato registrato nel Golfo di Sant'Eufemia, di fronte a. La, che è avvenuta alle 10,19, è stata a una profondità di 9,9 chilometri. È statanella vicinadove era in corso il maxi-processo alla 'Ndrangheta denominato 'Rinascia-Scott'. L'auyla bunker è stata evacuata. Sgomberatele scuole.

