Scoperto canale social no vax, messaggi d’odio e incitamento alla violenza contro Draghi, Biden e Gates (Di giovedì 20 gennaio 2022) messaggi d’odio, ispirati da teorie complottiste no vax e “gravi minacce” nei confronti di varie cariche istituzionali, tra le quali il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il Presidente Usa Joe Biden e il fondatore della società Microsoft, Bill Gates. Sono questi i contenuti delle pubblicazioni scoperte dalla Polizia postale, su delega della procura di Roma, nell’ambito del monitoraggio informativo della rete Internet connessa all’attuale mobilitazione contro le misure adottate dal Governo per il contenimento della pandemia da Covid-19. Gli agenti hanno in particolare individuato un canale Telegram, caratterizzato dalla presenza di numerosi messaggi connotati da ideologie antisemite, da teorie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022), ispirati da teorie complottiste no vax e “gravi minacce” nei confronti di varie cariche istituzionali, tra le quali il Presidente del Consiglio Mario, il Presidente Usa Joee il fondatore della società Microsoft, Bill. Sono questi i contenuti delle pubblicazioni scoperte dPolizia postale, su delega della procura di Roma, nell’ambito del monitoraggio informativo della rete Internet connessa all’attuale mobilitazionele misure adottate dal Governo per il contenimento della pandemia da Covid-19. Gli agenti hanno in particolare individuato unTelegram, caratterizzato dpresenza di numerosiconnotati da ideologie antisemite, da teorie ...

