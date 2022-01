Sconcerti | Se Mertens vuole rimanere | ci riuscirà Dovrà rinunciare a qualcosa Genoa | Blessin scelta pericolosa

Advertising

TMW_radio : ??? #Maracanà Mario Sconcerti ??? «#Mertens? Non so che fine possa fare la trattativa. E' un ingaggio molto alto per… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Mertens

Arrivano le critiche dei giornalisti contro l'esultanza di Driesdel Napoli . Il gesto nato dal magazziniere Starace e messo in atto daè sotto accuse di Pistocchi,e D'Alessandro . Esultanza, le critiche dei giornalisti Pistocchi,e D'Alessandro contro l'esultanza didel Napoli a Il Bello ...... in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista Mario. " Ho trovato geniale il modo di ... ovveroe Lozano. In quel modo ha impegnato molto la difesa nerazzurra e il gol di...Straordinari in vista per Tammy Abraham in casa Roma. Anche in Coppa Italia, guiderà l’attacco salvo sorprese. Verso un turno di riposo invece Zaniolo e Mkhitaryan, come Vina sulla fascia sinistra. Sq ...Alle 15 c’è Venezia-Empoli, la giornata di fantacalcio continua. Nel Venezia non si tocca Aramu, c’è lui nel tridente. In panchina Busio. Non sono neanche in panchina Romero, Haps, Johnsen e Mazzocchi ...