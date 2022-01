Sci: Compagnoni, 'Goggia, Brignone e Bassino mi piacciono per la loro umanità' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - "Di Sofia Goggia mi piace l'istinto, il fatto che non faccia calcoli: scende di pancia, anch'io ero un po' fatta così. Federica Brignone ha una bella caratteristica che condividiamo: riesce sempre a riprendersi senza farsi abbattere, questione di carattere. Marta Bassino ha alti e bassi però in gigante la sua tecnica è sopraffina: bellissima da vedere. Mi piacciono perché hanno una loro umanità, non sono solo macchine da guerra". La tre volte campionessa olimpica di sci alpino Deborah Compagnoni elogia, in un'intervista al 'Corriere della Sera' le tre azzurre di punta in vista dei Giochi invernali di Pechino al via il 4 febbraio. "In ventidue anni, da quando ho smesso, oltre agli attrezzi è cambiato tutto -sottolinea la 51enne ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - "Di Sofiami piace l'istinto, il fatto che non faccia calcoli: scende di pancia, anch'io ero un po' fatta così. Federicaha una bella caratteristica che condividiamo: riesce sempre a riprendersi senza farsi abbattere, questione di carattere. Martaha alti e bassi però in gigante la sua tecnica è sopraffina: bellissima da vedere. Miperché hanno una, non sono solo macchine da guerra". La tre volte campionessa olimpica di sci alpino Deborahelogia, in un'intervista al 'Corriere della Sera' le tre azzurre di punta in vista dei Giochi invernali di Pechino al via il 4 febbraio. "In ventidue anni, da quando ho smesso, oltre agli attrezzi è cambiato tutto -sottolinea la 51enne ...

Advertising

TV7Benevento : Sci: Compagnoni, 'Goggia, Brignone e Bassino mi piacciono per la loro umanità'... - TV7Benevento : Sci: Compagnoni, 'La morte di mio fratello? Credo esista un destino, oggi sento di più il lutto'... - infoitsport : Sci alpino, classifica italiane più vincenti in Coppa del Mondo: Federica Brignone in testa, +2 su Goggia e Compagn… -