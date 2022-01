Sci alpino | Sofia Goggia fa sua la prima prova della discesa di Cortina con salto di porta ottima terza Brignone

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Anche se in teoria ha saltato unaha fatto segnare il miglior tempo al terminedid’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022. Nello splendido scenarioOlimpia delle Tofane la nostracolori ha dimostrato immediatamente di essersi messa alle spalle, per quanto possibile, la brutta caduta di Zauchensse dello scorso weekend. Un aspetto non di poco conto. La bergamasca ha saputo stringere i denti e ha messo a segno il tempo di 1:37.83, come detto dopo aver saltato una, precedendo per 20 centesimi l’austriaca Ramona Siebenhofer, che conferma nuovamente la sua ...

Advertising

Coninews : All'attacco dell'Olympia delle Tofane! ??? Nel weekend la Coppa del Mondo di sci alpino femminile farà tappa a Cort… - Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - NelloBologna : RT @Coninews: All'attacco dell'Olympia delle Tofane! ??? Nel weekend la Coppa del Mondo di sci alpino femminile farà tappa a Cortina d'Ampe… - CaputoItalo : SNL SPORT AND NEWS: LIVE Sci alpino, Prova Discesa Cortina 2022 in DIR... - cortinadolomiti : RT @Coninews: All'attacco dell'Olympia delle Tofane! ??? Nel weekend la Coppa del Mondo di sci alpino femminile farà tappa a Cortina d'Ampe… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Torna sulle nevi italiane di Cortina d'Ampezzo l'appuntamento con la Coppa del mondo femminile, dove sono in programma una discesa sabato 22 gennaio (ore 11.30) e un supergigante domenica 23 (ore 11.... Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima prova cronometrata della discesa libera di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021 - 2022 diIL ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 12.40: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la seco ...Per gli amanti dello sport, il 2022 non sarà di certo un anno noioso e monotono. Molti di noi, probabilmente, passeranno più tempo del previsto sul divano di casa. Il calendario di quest’anno è fittis ...