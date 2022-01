Schick si racconta | «Problemi al cuore? Mai sentito nulla»

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L’attaccante del Bayer Leverkusen torna sulle esperienze alla Juventus e alla Roma,ndo aneddoti e retroscena «Non sentivoche non andasse, pensavo di essere in salute: il problema alche ha fatto saltare il trasferimento alla Juventus mi ha fatto rimanere scioccato»: così Patrick, attaccante del Bayer Leverkusen, torna sulla vicenda dell’estate 2017. LE PAROLE – Poi, il passaggio alla Roma: «Ho segnato ovunque io abbia giocato –il classe 1996 al portale Indipendent – ma col senno di poi avrei fatto molte cose in maniera diversa: forzai il rientro per farmi trovare pronto, volevo tornare il prima possibile perché erano stati spesi tanti soldi». La sua avventura in giallorosso, dunque, è da dimenticare: «Alla Roma ho vissuto il periodo più difficile della mia ...

Il campouna storia diversa. L'egiziano è imprendibile. Segna una doppietta. Così come ... L'andaluso decide di puntare su Patrik. Piccolo problema: il ceco non è un esterno, ma una ...Il campouna storia diversa. L'egiziano è imprendibile. Segna una doppietta. Così come ... L'andaluso decide di puntare su Patrik. Piccolo problema: il ceco non è un esterno, ma una ...Le parole di Patrik Schick al The Indipendent: "Guardando al mio periodo alla Roma cambierei tante cose" Con la maglia della Sampdoria era diventato uno dei talenti più in vista del campionato italian ...Patrick Shick ha raccontato il dramma vissuto dopo il mancato trasferimento alla Juventus, saltato per una infiammazione cardiaca diagnosticata.