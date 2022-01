Scacco matto per Melissa Satta, con il vestito a quadri di Louis Vuitton (Di giovedì 20 gennaio 2022) Melissa Satta torna a stupire i fan con un look molto elegante e sensuale, da replicare nelle occasioni speciali per lasciare senza dubbio il segno. Il protagonista dell’outfit è un vestito con fantasia a scacchi, firmato dal brand francese di alta moda Louis Vuitton. L’abito indossato dall’ex velina di Striscia la notizia è un modello corto che lascia scoperte le gambe, molto aderente nella parte inferiore e leggermente più morbido nella parte superiore. Dotato di scollo dritto e maniche corte, l’abito è caratterizzato da un motivo a quadri black and white, che ricorda le classiche scacchiere che si utilizzano per il gioco della dama e degli scacchi. Una striscia caratterizzata dalla fantasia del logo Louis Vuitton scivola sul lato esterno delle ... Leggi su diredonna (Di giovedì 20 gennaio 2022)torna a stupire i fan con un look molto elegante e sensuale, da replicare nelle occasioni speciali per lasciare senza dubbio il segno. Il protagonista dell’outfit è uncon fantasia a scacchi, firmato dal brand francese di alta moda. L’abito indossato dall’ex velina di Striscia la notizia è un modello corto che lascia scoperte le gambe, molto aderente nella parte inferiore e leggermente più morbido nella parte superiore. Dotato di scollo dritto e maniche corte, l’abito è caratterizzato da un motivo ablack and white, che ricorda le classiche scacchiere che si utilizzano per il gioco della dama e degli scacchi. Una striscia caratterizzata dalla fantasia del logoscivola sul lato esterno delle ...

