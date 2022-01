Sassoli, il No Vax autore degli insulti in rete è ricoverato per Covid (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ugo Fuoco, cosi' si fa chiamare l'attivista No Vax che gestisce il canale Telegram con 30 mila iscritti attraverso cui ha inneggiato alla morte di David Sassoli, e' in ospedale ricoverato con il Covid. Assistito nella respirazione da una maschera d'ossigeno, continua la sua propaganda contro le vaccinazioni. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ugo Fuoco, cosi' si fa chiamare l'attivista No Vax che gestisce il canale Telegram con 30 mila iscritti attraverso cui ha inneggiato alla morte di David, e' in ospedalecon il. Assistito nella respirazione da una maschera d'ossigeno, continua la sua propaganda contro le vaccinazioni. Segui su affaritaliani.it

