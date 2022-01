Saronno | allarme dei genitori per i contagi a scuola | “Procedure complicate per tamponi e quarantene” I VIDEO

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 20 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorelementare “Pizzigoni” di. La campanella segna la fine della giornata ma il rientro in classe assomiglia sempre più ad una corsa ad ostacoli. Dalla ripresa di gennaio è boom di casi Covid nelle scuole in Lombardia: 54mila gli under 18 positivi al virus, quasi 5mila in più in una settimana. I dati tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.