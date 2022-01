Advertising

MediasetTgcom24 : Sardegna, Graziano Mesina potrà riavere la pensione sociale: ok dall'Inps #grazianomesina - vivere_sardegna : Dall’Inps ok a pensione sociale a Graziano Mesina - UnioneSarda : #Sardegna - La decisione dell’Inps: Graziano Mesina riavrà la pensione - Italia_Nostra : Privatizzazione di promontori e Beni Comuni della #Sardegna. Il grido d'allarme lanciato da Graziano Bullegas sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna Graziano

commentaMesina potrà riavere la sua pensione sociale . Una battaglia legale vinta dall'ex primula rossa del banditismo sardo dopo che l' Inps l'aveva sospesa, su richiesta della Procura di Cagliari, ...Lo ha deciso, in via cautelativa, l'Inps a seguito di una seconda istanza presentata dalle sue avvocate Di: RedazioneLive Dal 1° febbraioMesina può ricevere di nuovo la sua pensione sociale. Lo ha deciso, in via cautelativa, l'Inps a seguito di una seconda istanza presentata dalle sue avvocate, ...L'Istituto di previdenza ha accolto la seconda istanza presentata dai suoi avvocati: la prima era stata rigettata perché era incompleta ...Graziano Mesina riottiene la pensione sociale dopo le istanze presentate dalle sue avvocate. Respinta la richiesta degli aretrati.