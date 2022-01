Santa Clause, in arrivo la serie sequel su Disney+: tutte le anticipazioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Santa Clause, in arrivo la serie sequel su Disney+ con Tim Allen nei panni del protagonista: tutte le anticipazioni. Santa Clause è un film risalente al 1994 e diretto da John Pasquin. La bellissima pellicola natalizia venne distribuita da Walt Disney Pictures e Hollywood Pictures, interpretata da Tim Allen. Il protagonista del film è Scott Calvin, un padre che si trova contrattualmente vincolato a diventare Babbo Natale quando butta giù dal tetto involontariamente Babbo Natale. L’uomo viene convinto infatti da suo figlio a indossare il suo vestito. Tim Allen nel film Santa Clause (via social)Le festività natalizie si sono concluse da poco tempo eppure ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 20 gennaio 2022), inlasucon Tim Allen nei panni del protagonista:leè un film risalente al 1994 e diretto da John Pasquin. La bellissima pellicola natalizia venne distribuita da Walt Disney Pictures e Hollywood Pictures, interpretata da Tim Allen. Il protagonista del film è Scott Calvin, un padre che si trova contrattualmente vincolato a diventare Babbo Natale quando butta giù dal tetto involontariamente Babbo Natale. L’uomo viene convinto infatti da suo figlio a indossare il suo vestito. Tim Allen nel film(via social)Le festività natalizie si sono concluse da poco tempo eppure ...

