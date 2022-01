Sanremo, il popolo del Web chiede la presenza di Cristina D'Avena al Festival (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'hashtag #CristinaSanremo40 sta spopolando sui Web ed è diventato trend topic. E' il popolo dei social che chiede a gran voce che tra gli ospiti del Festival di Sanremo ci sia anche Cristina D'Avena . Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'hashtag #40 sta spopolando sui Web ed è diventato trend topic. E' ildei social chea gran voce che tra gli ospiti deldici sia ancheD'

Advertising

devngecu : RT @RadioSubasio: Il popolo del web vuole Cristina D'avena a Sanremo - RadioSubasio : Il popolo del web vuole Cristina D'avena a Sanremo - Annal1sa_1 : RT @piccola82423226: ALEX TI PREGO NON FERMARTI “MA DEVO VINCERE SANREMO PER AVERE UN’OPINIONE?” No scusate io non mi riprendo di fronte ad… - VerdeTerry : RT @piccola82423226: ALEX TI PREGO NON FERMARTI “MA DEVO VINCERE SANREMO PER AVERE UN’OPINIONE?” No scusate io non mi riprendo di fronte ad… - piccola82423226 : ALEX TI PREGO NON FERMARTI “MA DEVO VINCERE SANREMO PER AVERE UN’OPINIONE?” No scusate io non mi riprendo di fronte… -