Sanremo 2022, tre positivi al covid tra i coristi dell’orchestra Rai (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sanremo 2022: da diverse settimane si sta lavorando per la realizzazione della kermesse canora che prenderà il via il prossimo primo febbraio Il Festival di Sanremo prenderà il via il prossimo primo febbraio. Sono in corso i preparativi per la kermesse, guidata da Amadeus, e sono stati già annunciati alcuni super ospiti e le co-conduttrici, più il red carpet che quest’anno si farà e la nave da crociera che ospiterà gli artisti nelle loro performance guidati da Orietta Berti. Tutto nel rispetto della normativa anti covid. Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, ha annunciato quali sono le novità per la kermesse nel corso dell’ultimo Comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto in Prefettura. “Si sta lavorando da diverse settimane su questi grandi temi. Sono stati chiariti i protocolli ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 gennaio 2022): da diverse settimane si sta lavorando per la realizzazione della kermesse canora che prenderà il via il prossimo primo febbraio Il Festival diprenderà il via il prossimo primo febbraio. Sono in corso i preparativi per la kermesse, guidata da Amadeus, e sono stati già annunciati alcuni super ospiti e le co-conduttrici, più il red carpet che quest’anno si farà e la nave da crociera che ospiterà gli artisti nelle loro performance guidati da Orietta Berti. Tutto nel rispetto della normativa anti. Alberto Biancheri, sindaco di, ha annunciato quali sono le novità per la kermesse nel corso dell’ultimo Comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto in Prefettura. “Si sta lavorando da diverse settimane su questi grandi temi. Sono stati chiariti i protocolli ...

