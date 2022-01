Sanremo 2022, l’incubo Covid non lascia tranquilli: nuovo positivo fra gli artisti. La situazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Festival di Sanremo è ormai ai nastri di partenza con la sua 72° edizione. l’incubo Covid però non lascia tranquilli: c’è un nuovo positivo fra gli artisti. Vediamo qual’è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Festival diè ormai ai nastri di partenza con la sua 72° edizione.però non: c’è unfra gli. Vediamo qual’è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fanpage : #cristinasanremo40: un tam tam impressionante arriva da Twitter. Per gli utenti a #Sanremo2022 manca un solo nome:… - Radio105 : Lauraaaaaaa sììììì #Sanremo @LauraPausini #LauraPausini - Agenzia_Ansa : Sanremo, capienza al 100% e per il pubblico Super green pass. Ci saranno Red Carpet, Zona Rossa e nave Costa come s… - LaStampa : San Bartolomeo, anche Marescalco “trasloca” dalla maggioranza al gruppo misto - argentuono : E gli invidiosi muti ?????? -