Sanremo 2022 | le cover e i duetti della quarta serata del Festival

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Anche durante la 72esima edizione deldinon mancherà la tradizionalededicata aie alle. I 25 cantanti in gara hanno potuto decidere se venerdì 4 febbraio – ladi questa edizione – si esibiranno da soli o se duetteranno con altri ospiti sul palco dell’Ariston, come da tradizione. Ma quest’anno ci sono diverse novità. I 25 artisti potevano scegliere la canzone da reinterpretare nel vasto repertoriomusica italiana e internazionale. Il tutto a un’unica condizione: il brano scelto (o i brani, in caso di medley) deve essere stata pubblicata tra il 1 gennaio 1960 e il 31 dicembre del 1999. Insomma, largo spazio alle canzoni che hanno fatto la storia degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Ma non è l’unica ...

Advertising

IlContiAndrea : Apprezzo sempre la sua sincerità. #Sangiovanni: “Ho paura di morire, temo anche che non si riesca a trovare una vi… - fanpage : #cristinasanremo40: un tam tam impressionante arriva da Twitter. Per gli utenti a #Sanremo2022 manca un solo nome:… - Radio105 : Lauraaaaaaa sììììì #Sanremo @LauraPausini #LauraPausini - iltirreno : Ecco cosa ascolteremo nella serata del venerdì. Tanti grandi artisti saranno ospiti dei concorrenti: ecco la lista - Prisck86 : RT @MennilloMPatric: @MarisaMontanari @Carone_Official @DearJackOf Bel duo veramente! Potresti darci una mano a divulgare la petizione per… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

'Praticamente rompiamo l'internet ogni settimana qui. #BabyOneMoreTime sul palco di' 'Vivo solo per questo momento . Ci vediamo ababy': queste, le reazioni di Emma e di Francesca Michielin che, in sincrono, hanno commentato la cover che porteranno al Festival di. Svelate da Amadeus pochi minuti fa al TG1, le ...Sono state svelate le cover che i big del 72° Festival diporteranno in gara nella serata del venerdì, una delle più attese dagli amanti della canzone. Ma la vera novità dell'edizioneè l'...Tra i grandi ritorni di Sanremo 2022 vedremo quello di Gianni Morandi, che Amadeus ha voluto a tutti i costi all’Ariston per la kermesse musicale. Il grande cantante sarà in gara con un brano firmato ...22:08L’Austria approva l’obbligo vaccinale: è il primo paese in UE 21:55Covid, resta alta la pressione sugli ospedali a Palermo: convertiti 30 posti letto al Civico 21:39Giallo Caronia, Daniele mostra ...