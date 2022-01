Sanremo 2022 | ecco tutte le cover dei 25 artisti in gara

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Manca pochissimo al debutto della 72esima edizione del Festival die durante l’edizione del Tg1 delle 20, Amadeus ha svelato in anteprima i titoli delleche i 25ininterpreteranno durante la quarta serata. Quest’anno le novità sono state tante a partire dal girone unico formato da 22 Big più i tre finalisti diGiovani selezionati lo scorso 15 dicembre in prima serata su Rai1. All’interno del regolamento c’è stata anche una modifica sui brani da portare durante la serata delle: infatti, i 25in, hanno avuto la possibilità di scegliere lanon solo tra il vastissimo catalogo dei brani italiani, ma anche dal repertorio internazionale. E non è finita qua: ...

Sono stati chiariti i protocolli sanitari; c'è stata la massima collaborazione da parte di tutti i presenti e voglio ribadire, che la nave in rada anon sarà un albergo. Non si farà ...Le cover di? Annunciate al TG1 delle 20.00 di oggi. Le svela Amadeus, direttore artistico e presentatore della kermesse canora che vede in gara 25 Big nella categoria esclusiva del Festival. Le cover ...Dalla laurea di Valerio Scanu, al ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino: i Finley mettono in musica i fatti più importanti di giovedì 20 gennaio.Amadeus scioglie l'incognita sulle canzoni che verranno proposte il 4 febbraio. Al teatro spettatori con Super green pass e mascherina Ffp2 ...