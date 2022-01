Sanremo 2022: cover e duetti della quarta serata (Di giovedì 20 gennaio 2022) La quarta e penultima serata di Sanremo 2022 sarà dedicata ai duetti e alle cover degli artisti in gara, chiamati a esibirsi accompagnati, o no, da altri ospiti musicali. Sarà dedicata a cover e duetti la quarta serata di Sanremo 2022, quella di venerdì 4 febbraio, la penultima in compagnia della kermesse canora. A sciogliere l'incognita è stato ancora una volta Amadeus durante il TG1 delle 20:00. Ecco l'elenco completo di cover e duetti in programma: Le Vibrazioni - "Live and let die" (Paul McCartney) con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio Ditonellapiaga e Donatella Rettore - "Nessuno mi può giudicare" (Caterina Caselli) Michele ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lae penultimadisarà dedicata aie alledegli artisti in gara, chiamati a esibirsi accompagnati, o no, da altri ospiti musicali. Sarà dedicata aladi, quella di venerdì 4 febbraio, la penultima in compagniakermesse canora. A sciogliere l'incognita è stato ancora una volta Amadeus durante il TG1 delle 20:00. Ecco l'elenco completo diin programma: Le Vibrazioni - "Live and let die" (Paul McCartney) con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio Ditonellapiaga e Donatella Rettore - "Nessuno mi può giudicare" (Caterina Caselli) Michele ...

