Sanremo 2022, Amadeus annuncia le cover della serata del 4 febbraio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sanremo 2022: dopo aver svelato le co-conduttrici ed i primi ospiti, Amadeus ha appena annunciato le cover che gli artisti presenteranno nella serata di venerdì 4 febbraio. Il direttore artistico è intervenuto in collegamento con l’edizione delle 20 del Tg1 condotta da Elisa Anzaldo comunicando i titoli dei 25 brani e gli ospiti che interverranno a sostenere gli artisti in gara. Sanremo 2022, le cover dei brani in gara il 4 febbraio Saranno brani nazionali ed internazionali degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta che daranno vita ad inediti duetti con i 25 artisti in gara alla 72esima edizione del Festival Di Sanremo: Emma – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022): dopo aver svelato le co-conduttrici ed i primi ospiti,ha appenato leche gli artisti presenteranno nelladi venerdì 4. Il direttore artistico è intervenuto in collegamento con l’edizione delle 20 del Tg1 condotta da Elisa Anzaldo comunicando i titoli dei 25 brani e gli ospiti che interverranno a sostenere gli artisti in gara., ledei brani in gara il 4Saranno brani nazionali ed internazionali degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta che daranno vita ad inediti duetti con i 25 artisti in gara alla 72esima edizione del Festival Di: Emma – ...

Advertising

fanpage : #cristinasanremo40: un tam tam impressionante arriva da Twitter. Per gli utenti a #Sanremo2022 manca un solo nome:… - Radio105 : Lauraaaaaaa sììììì #Sanremo @LauraPausini #LauraPausini - Agenzia_Ansa : Sanremo, capienza al 100% e per il pubblico Super green pass. Ci saranno Red Carpet, Zona Rossa e nave Costa come s… - rakyhARTness : Io sento che Grignani a Sanremo 2022 farà una Morganata.. Me lo sento... *manifesting* - moruahd_ : RT @CalcioFinanza: Capienza al 100% per il Festival di Sanremo all’Ariston -