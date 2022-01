Saman, estradato lo zio accusato di aver ucciso la 18enne di Novellara: è arrivato in Italia, ora il carcere (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lo zio di Saman Abbas, 18enne scomparsa da Novellara lo scorso aprile e che si ritiene essere stata uccisa dai familiari, è stato estradato dalla Francia: l’uomo è arrivato in Italia e ora sarà condotto in carcere, poi il primo interrogatorio per far luce su un mistero che si protrae da mesi. Lo zio Danish Hasnain è arrivato in Italia: è ritenuto l’assassino di Saman Ci sono voluti meno dei 10 giorni stimati per estradare il 34enne Danish Hasnain, lo zio della 18enne pakistana sparita nell’aprile 2021. Un caso che gli inquirenti fin da subito hanno trattato come un possibile omicidio, per poi concentrarsi sui familiari della giovane Saman Abbas. Cinque gli indagati: i due ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lo zio diAbbas,scomparsa dalo scorso aprile e che si ritiene essere stata uccisa dai familiari, è statodalla Francia: l’uomo èine ora sarà condotto in, poi il primo interrogatorio per far luce su un mistero che si protrae da mesi. Lo zio Danish Hasnain èin: è ritenuto l’assassino diCi sono voluti meno dei 10 giorni stimati per estradare il 34enne Danish Hasnain, lo zio dellapakistana sparita nell’aprile 2021. Un caso che gli inquirenti fin da subito hanno trattato come un possibile omicidio, per poi concentrarsi sui familiari della giovaneAbbas. Cinque gli indagati: i due ...

