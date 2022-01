Salta il vertice di centrodestra sul Quirinale | Berlusconi rimane a Milano a ' contare' i suoi possibili voti

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Acque agitate nelche continua ad ostentare compatezza e lealtà sulla scelta di Silviocome candidato al. In realtà l'operazione di portareal Colle, ...

Berlusconi è rimasto a Milano e ilè 'congelato'. Secondo fonti parlamentari FI l'ex premier oscilla tra la tentazione di evitare la conta e la determinazione a chiedere una prova di lealta' ...L'unità del centro destra non è affatto scontata:il fatto che sia saltato ilprogrammato ne è la conferma "Ilsi farà entro questa settimana, come abbiamo promesso", assicurava ieri sera Matteo Salvini. Al momento però si registra un rinvio sine die. Silvio Berlusconi rimane blindato ad Arcore a ...L'operazione 'scoiattolo' si complica. Secondo fonti parlamentari l'ex premier oscilla tra la tentazione di evitare la conta e la determinazione a chiedere una prova di lealtà. Meloni: "Il centrodestr ...L’unità del centro destra non è affatto scontata:?il fatto che sia saltato il vertice programmato ne è la conferma ...