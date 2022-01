Salerno, da domani riaprono due parchi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Come anticipato nei giorni scorsi ad Anteprima24 dall’assessore all’ambiente del Comune di Salerno Massimiliano Natella, si è trovata una soluzione interna per riaprire alcuni parchi pubblici, chiusi da settimane a causa della mancanza di persone dedite alla gestione e alla cura dei servizi. A partire dalla giornata di domani, venerdì 21 gennaio, riapriranno i parchi di via Galloppo e via Arbostella dalle ore 8 alle ore 16. Dalla prossima settimana saranno fruibili anche tutti gli altri parchi comunali cittadini. Non avendo ottenuto una risposta il bando per affidare i servizi ad un’impresa esterna della durata di tre mesi, il Comune ha deciso di utilizzare risorse interne. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Come anticipato nei giorni scorsi ad Anteprima24 dall’assessore all’ambiente del Comune diMassimiliano Natella, si è trovata una soluzione interna per riaprire alcunipubblici, chiusi da settimane a causa della mancanza di persone dedite alla gestione e alla cura dei servizi. A partire dalla giornata di, venerdì 21 gennaio, riapriranno idi via Galloppo e via Arbostella dalle ore 8 alle ore 16. Dalla prossima settimana saranno fruibili anche tutti gli altricomunali cittadini. Non avendo ottenuto una risposta il bando per affidare i servizi ad un’impresa esterna della durata di tre mesi, il Comune ha deciso di utilizzare risorse interne. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

