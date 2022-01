(Di giovedì 20 gennaio 2022) Se nulla cambia da qui a sabato, il, in programma al Maradona domenica alle 15, non si gioca. Laha infatti comunicato che "a seguito dei tamponi effettuati in ...

Advertising

sportli26181512 : Salernitana, raggiunto il tetto dei 9 positivi. Il derby col Napoli verso lo stop: Salernitana, raggiunto il tetto… - spaziocalcio : #Salernitana, verso il rinvio col #Napoli: raggiunto il limite di positivi - Yuro_23 : la distribuzione dei gol conta perchè correa ha fatto 2 doppiette poi morto Sanchez ha segnato cagliari e salernita… - gastoncelloo : per evitare la visita di un parente sono in un bar da solo a vedere Lazio salernitana la mia vita ha raggiunto l'apice -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana raggiunto

Se nulla cambia da qui a sabato, il derby Napoli -, in programma al Maradona domenica alle 15, non si gioca. Laha infatti comunicato che "a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid - 19. I componenti della squadra attualmente positivi ...1919 comunica di averl'accordo con l'Imolese Calcio 1919 per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Primavera classe '03 Antonio Pio Iervolino.Decisivi i tamponi da qui a sabato. Alcuni giocatori sono in isolamento ormai da tempo. Basterebbe una negatività per andare in campo ...L'edizione odierna de La Città pone in primo piano l'ottavo caso di positività riscontrato ieri in casa Salernitana ...