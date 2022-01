Russia, 'nuovo test del missile da crociera Kalibr' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il sottomarino diesel - elettrico Volkhov della flotta russa del Pacifico ha effettuato un test di lancio di un missile da crociera Kalibr da posizione sommersa nel Mar del Giappone: lo riferisce il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il sottomarino diesel - elettrico Volkhov della flotta russa del Pacifico ha effettuato undi lancio di undada posizione sommersa nel Mar del Giappone: lo riferisce il ...

