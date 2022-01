Rubata da una basilica in Francia una reliquia di Giovanni Paolo II. È un pezzo di stoffa con il sangue versato da Wojtyla il giorno dell’attentato in Piazza San Pietro (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un pezzo di tessuto di un centimetro quadrato, impregnato del sangue versato dal Papa Giovanni Paolo II in occasione dell’attentato del 1981 in Piazza San Pietro è stato rubato dalla basilica di Paray-le-Monial a Saone-et-Loire, città dell’est della Francia dove Karol Wojtyla celebrò una messa nel 1986. France Presse riferisce che la gendarmeria di Paray sta indagando sul furto e la Procura di Macon ha aperto un’inchiesta. Il furto della preziosa reliquia sarebbe avvenuto tra l’otto e il nove gennaio ed è stato scoperto la sera del 9 dal sacrestano che stava chiudendo la basilica. Il piccolo pezzo di stoffa era conservato sotto una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Undi tessuto di un centimetro quadrato, impregnato deldal PapaII in occasionedel 1981 inSanè stato rubato dalladi Paray-le-Monial a Saone-et-Loire, città dell’est delladove Karolcelebrò una messa nel 1986. France Presse riferisce che la gendarmeria di Paray sta indagando sul furto e la Procura di Macon ha aperto un’inchiesta. Il furto della preziosasarebbe avvenuto tra l’otto e il nove gennaio ed è stato scoperto la sera del 9 dal sacrestano che stava chiudendo la. Il piccolodiera conservato sotto una ...

