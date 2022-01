Roma vs Lecce 3-1: i giallorossi ai quarti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si conclude l’ultima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Roma vs Lecce 3-1, i giallorossi battono nella sfida unica casalinga la squadra di Baroni, una compagine di grande spessore che nella serie cadetta si candida alla massima serie. Roma vs Lecce 3-1: Mourinho ai quarti contro l’Inter La sfida all’Olimpico si conclude con la vittoria della squadra favorita. Bisogna fare i complimenti ad un Lecce in grande forma che si candida alla promozione nella massima serie con una compagine giovane e piena di evidenti ambizioni. La squadra di Baroni e’ ben messa in campo chiude gli spazi bene ed interrompe sistemanticamente il gioco della Roma che nella prima meta’ della ripresa subisce l’aggressivita’ dei pugliesi. La determinazione e’ tale ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si conclude l’ultima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia.vs3-1, ibattono nella sfida unica casalinga la squadra di Baroni, una compagine di grande spessore che nella serie cadetta si candida alla massima serie.vs3-1: Mourinho aicontro l’Inter La sfida all’Olimpico si conclude con la vittoria della squadra favorita. Bisogna fare i complimenti ad unin grande forma che si candida alla promozione nella massima serie con una compagine giovane e piena di evidenti ambizioni. La squadra di Baroni e’ ben messa in campo chiude gli spazi bene ed interrompe sistemanticamente il gioco dellache nella prima meta’ della ripresa subisce l’aggressivita’ dei pugliesi. La determinazione e’ tale ...

