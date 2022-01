Roma | una big europea piomba sull’obiettivo di mercato | rilancio in vista?

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Laha come obiettivo quello di cercare di rinforzare il centrocampo. Bisogna acquistare degli innesti, questo è il diktat lanciato da Mourinho in persona più volte nelle ultime partite. Spesso la squadra infatti, peccava di alternative e l’ex Special One era stato costretto a schierare i titolari, anche se questi erano esausti. E uno dei profili individuati dalla dirigenza capitolina rischia seriamente di saltare: il PSG lo ha richiesto!, attenzione: il PSG punta l’idea diin, calcio, PSG La dirigenza del PSG fiuta il colpo. E larischia di perdere Tanguy Ndombélé, l’obiettivo nel mirino della dirigenza giallorossa. Il francese di origine congolesi infatti, è ormai finito fuori rosa nel ...

Advertising

SimoneAlliva : 9 fumogeni e 2 bombe carta sono stati esplosi contro i poliziotti da una quarantina di militanti di #Casapound che… - GuidoDeMartini : APARTHEID Una donna di Cagliari in partenza verso il Gemelli di Roma per un intervento urgente x tumore, si è vista… - virginiaraggi : Il clan Spada è mafia. Lo conferma una sentenza della Cassazione. Sempre al fianco dei cittadini onesti nella lotta… - ale_rasch : @Corr066 @Fabius40884986 Si. Fece gol sotto la porta dove stavamo noi. Credo a un quarto d ora dalla fine..Cervone… - foyli : RT @ilgiornale: Le indagini sulla #violenza avvenuta a #Roma a Capodanno, ai danni di una 17enne, fanno emergere inquietanti dettagli, come… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma una

...è diventatoguida turistica che si occupa dei turisti che vogliono visitare tutte le bellezze artistiche e culturali presenti nella città di. Alessandro invece è stato costretto ad avere...... condotti in collaborazione tra gli istituti Spallanzani die Gamaleya di Mosca, hanno ... È quanto si legge innota del team tecnico scientifico dell'Inmi Spallanzani. "Questi risultati, appena ...Gli uomini di Josè Mourinho debuttano nella Coppa Italia: all’Olimpico avversario il Lecce di Baroni per accedere ai quarti La Roma di Josè Mourinho dovrà eliminare il Lecce per giocare i quarti di ...(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2022 "Se sto lavorando a un piano B con Renzi? No, stiamo aspettando che i pesci grossi dell'acquario decidano su Berlusconi e poi diremo la nostra. Il dialogo con ...