Roma | sgomberato il circolo futurista | disordini e scontri | ferito un poliziotto FOTO

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Polizia di Stato e Polizia Locale, blitz stamattina anella zona di Casalbertone. Imponente dispiegamento interforze per sgomberare alcuni locali situati in Via Orti di Malabarba, all’altezza dell’intersezione con Via Antonio Baldissera. L’operazione è scattata alle prime luci del mattino. Sul posto sono presenti anche mezzi di soccorso del 118.ila Casalbertone: tensioni con la Polizia All’arrivo della Polizia ci sono state tensioni, con lancio di lacrimogeni e cariche da parte della Polizia. Nel corso dell’intervento due agenti sono rimasti feriti. Casapound: «Siamo gli unici a scendere in Piazza e questa è la conseguenza» «Quello che è successo è gravissimo: ogni forma di dissenso viene repressa a suon di lacrimogeni e manganelli. La motivazione è ovvia: la ...

Scontri questa mattina alle 6 durante lo sgombero, emesso dall'autorità giudiziaria, nei locali del circolo futurista di Casapound In via degli Orti di Malabarba, in ...Due poliziotti feriti durante le operazioni di sgombero dei locali del circolo futurista di Casapound in via degli Orti di Malabarba, in zona Casalbertone - Portonaccio. La polizia ...