Roma | scontri tra dimostranti e polizia durante lo sgombero del circolo Casapound a Casalbertone | un agente ferito

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Decine di persone, tutte a volto coperto, si sono fatte trovare di fronte la sede delfuturista diIn via degli Orti di Malabarba, in zona, a, per opporsi alloimposto dall’autorità giudiziaria. Una situazione che, all’arrivo degli agenti, intorno alle 6 della mattina, è subito deflagrata: prima è iniziato il lancio di fumogeni contro gli agenti, poi i manifestanti sono passati alle cariche contro la. Ne è nato un duro scontro che ha anche causato il ferimento di due poliziotti che sono stati trasportati in ospedale. Solo quando si è ristabilita la calma, gli agenti hanno potuto procedere con lodell’edificio occupato e con l’identificazione di alcuni degli aggressori. “Quello che è successo è gravissimo, ...

Advertising

repubblica : Roma, sgombero circolo Casapound: militanti attendono agenti all'alba, scontri, due poliziotti feriti - repubblica : Sgombero circolo Casapound, militanti attendono agenti all'alba: scontri, due poliziotti feriti - fanpage : Scontri a Casal Bertone dove alcuni militanti di CasaPound hanno tentato di impedire lo sgombero del Circolo Futuri… - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: Scontri a Casal Bertone dove alcuni militanti di CasaPound hanno tentato di impedire lo sgombero del Circolo Futurista, storic… - lifestyleblogit : Roma, scontri durante sgombero circolo Casapound: due poliziotti feriti - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scontri

questa mattina alle 6 durante lo sgombero , emesso dall'autorità giudiziaria, nei locali del circolo futurista di Casapound In via degli Orti di Malabarba, in zona Casalbertone. Decine di ...questa mattina alle 6 durante lo sgombero, emesso dall'autorità giudiziaria, nei locali del circolo futurista di Casapound In via degli Orti di Malabarba, in zona Casalbertone. Decine di ...ROMA (ITALPRESS) - Una rete di Immobile all'inizio del secondo tempo supplementare schianta l'Udinese e lancia la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti troveranno il Milan dell'ex ...ROMA (ITALPRESS) - Diversi blindati e decine di truppe a piedi, inviate da Mosca, hanno fatto il loro ingresso nella piazza principale di Almaty, la più grande città del Kazakistan, dove centinaia di ...