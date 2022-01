Roma | scontri durante sgombero circolo futurista Casapound | due poliziotti feriti

(Di giovedì 20 gennaio 2022)questa mattina alle 6lo, emesso dall’autorità giudiziaria, nei locali deldiin via degli Orti di Malabarba, in zona Casalbertone. Decine di persone, per lo più con i volti coperti, si sono fatte trovare all’arrivo deiin ordine pubblico. Lancio di fumogeni, cariche da parte dei manifestanti, decisi a non allontanarsi dall’ingresso dello stabile, e respingimenti da parte degli agenti, due dei quali sono statie portati in ospedale. (Di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

repubblica : Roma, sgombero circolo Casapound: militanti attendono agenti all'alba, scontri, due poliziotti feriti - repubblica : Sgombero circolo Casapound, militanti attendono agenti all'alba: scontri, due poliziotti feriti - fanpage : Scontri a Casal Bertone dove alcuni militanti di CasaPound hanno tentato di impedire lo sgombero del Circolo Futuri… - paceinguerra : RT @sgomberoCP: No. (Ma è un inizio) - CorriereCitta : Roma, sgomberato il circolo futurista, disordini e scontri: ferito un poliziotto (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scontri

questa mattina alle 6 durante lo sgombero , emesso dall'autorità giudiziaria, nei locali del circolo futurista di Casapound In via degli Orti di Malabarba, in zona Casalbertone. Decine di ...... Tanya Yashenko, la modella indagata dalla Procura diche ipotizza nei suoi confronti la ... e anche dalla giovane bielorussa, per stalking, emergono glitra i due per la gelosia e i ...Pedro è da considerare out, rientrerà dopo la sosta per un problema muscolare al polpaccio, mentre Zaccagni è in forte dubbio: l'ex Verona contro l'Udinese in Coppa ha rimediato una distorsione alla ...Scontri questa mattina alle 6 durante lo sgombero, emesso dall'autorità giudiziaria, nei locali del circolo futurista di Casapound In via degli Orti di Malabarba, in ...