Roma: nuove speranze per la Locanda dei Girasoli, ma la strada per la riapertura è ancora lunga (Di giovedì 20 gennaio 2022) La vicenda della chiusura della Locanda dei Girasoli (il ristorante Romano sita in via dei Sulpici a Roma, e che da anni offre lavoro a ragazzi e ragazze con la sindrome di Down) si era diffusa in modo virulento su tutto il web. Tanti i messaggi di cordoglio da parte degli utenti nell’apprendere la notizia. Anche la Locanda, infatti, sarebbe stata piegata dall’emergenza pandemica che ha inferto una serie di colpi alla fine dei quali ha dovuto annunciare la brutta notizia. Ma, fortunatamente, sembra che la speranza si riaccenda per il ristorante, che potrebbe riaprire. Leggi anche: Roma, ‘Non lo vedi che è fr*cio’: ex ballerino di Amici picchiato da branco di 6 ragazzi La Locanda dei Girasoli: ‘Andiamo via in silenzio’ «22 anni fa in silenzio abbiamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 gennaio 2022) La vicenda della chiusura delladei(il ristoranteno sita in via dei Sulpici a, e che da anni offre lavoro a ragazzi e ragazze con la sindrome di Down) si era diffusa in modo virulento su tutto il web. Tanti i messaggi di cordoglio da parte degli utenti nell’apprendere la notizia. Anche la, infatti, sarebbe stata piegata dall’emergenza pandemica che ha inferto una serie di colpi alla fine dei quali ha dovuto annunciare la brutta notizia. Ma, fortunatamente, sembra che la speranza si riaccenda per il ristorante, che potrebbe riaprire. Leggi anche:, ‘Non lo vedi che è fr*cio’: ex ballerino di Amici picchiato da branco di 6 ragazzi Ladei: ‘Andiamo via in silenzio’ «22 anni fa in silenzio abbiamo ...

Advertising

TeresaBellanova : Il #16gennaio alle suppletive a #Roma votiamo per @valerio_casini. Il Paese ha bisogno di nuove classi dirigenti. E… - CorriereCitta : Roma: nuove speranze per la Locanda dei Girasoli, ma la strada per la riapertura è ancora lunga - Piero43 : RT @GarauSilvana: #Roma con #Gualtieri Le toppe in Piazza Cavour. Se lo avesse fatto la #Raggi ( che le strade le rifaceva nuove gettando… - Giuggio72684862 : RT @GarauSilvana: #Roma con #Gualtieri Le toppe in Piazza Cavour. Se lo avesse fatto la #Raggi ( che le strade le rifaceva nuove gettando… - mickycaruso : RT @GarauSilvana: #Roma con #Gualtieri Le toppe in Piazza Cavour. Se lo avesse fatto la #Raggi ( che le strade le rifaceva nuove gettando… -