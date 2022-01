Roma, ‘Non lo vedi che è fr*cio’: ex ballerino di Amici picchiato da branco di 6 ragazzi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Era fuori con i suoi Amici, una serata normale per un ragazzo di 27 anni. Ma dall’allegria dell’uscita si è passati alla paura e alle botte: questo è quanto accaduto il 16 gennaio 2022 a Simone Baroni, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Il motivo? “Non lo vedi che è fr*cio”, così ha riportato il ragazzo sui suoi social, denunciando con coraggio l’accaduto. Simone era fuori da un bar in piazzale Appio, zona San Giovanni. Era la notte tra sabato e domenica quando è stato vittima di un’aggressione omofoba da parte di alcuni ragazzi. Lo hanno picchiato, spaccandogli un labbro. Perché è gay. Simone Baroni picchiato a Roma: le parole del ballerino “Stasera ho subito un’aggressione omofoba senza alcuna ragione, ho i video e domani ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Era fuori con i suoi, una serata normale per un ragazzo di 27 anni. Ma dall’allegria dell’uscita si è passati alla paura e alle botte: questo è quanto accaduto il 16 gennaio 2022 a Simone Baroni, exdidi Maria De Filippi. Il motivo? “Non loche è fr*cio”, così ha riportato il ragazzo sui suoi social, denunciando con coraggio l’accaduto. Simone era fuori da un bar in piazzale Appio, zona San Giovanni. Era la notte tra sabato e domenica quando è stato vittima di un’aggressione omofoba da parte di alcuni. Lo hanno, spaccandogli un labbro. Perché è gay. Simone Baroni: le parole del“Stasera ho subito un’aggressione omofoba senza alcuna ragione, ho i video e domani ...

