Roma-Lecce, Mourinho: “Voglio competere per altri obiettivi. Ma resto qui” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “La nostra rosa ha alcuni limiti e noi li conosciamo. Maitland-Niles e Sergio Oliveira ci hanno dato nuove opzioni e qualche miglioramento. I quarti? Per me non c’è nessun dubbio che l’Inter è la squadra più forte del campionato e della Coppa Italia. Ovviamente ci è toccata la partita più difficile. Andremo lì a cercare di fare la sorpresa, vediamo se è possibile. Le emozioni? Mi dovrò preparare psicologicalmente come fatto nella partita di andata”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Roma, Josè Mourinho dopo la vittoria per 3-1 sul Lecce agli ottavi di finale di Coppa Italia. Ai quarti c’è l’Inter ma i giallorossi devono ancora fare passi in avanti. “Ovviamente vorrei competere per altri obiettivi, non per le posizioni dal quarto all’ottavo posto. Ma sono sicuro che nella ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) “La nostra rosa ha alcuni limiti e noi li conosciamo. Maitland-Niles e Sergio Oliveira ci hanno dato nuove opzioni e qualche miglioramento. I quarti? Per me non c’è nessun dubbio che l’Inter è la squadra più forte del campionato e della Coppa Italia. Ovviamente ci è toccata la partita più difficile. Andremo lì a cercare di fare la sorpresa, vediamo se è possibile. Le emozioni? Mi dovrò preparare psicologicalmente come fatto nella partita di andata”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della, Josèdopo la vittoria per 3-1 sulagli ottavi di finale di Coppa Italia. Ai quarti c’è l’Inter ma i giallorossi devono ancora fare passi in avanti. “Ovviamente vorreiper, non per le posizioni dal quarto all’ottavo posto. Ma sono sicuro che nella ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Solo un precedente con i salentini in Coppa Italia ?? L'ultimo #RomaLecce è stato anche l'ultimo incontro che abbi… - OfficialASRoma : Tutte le informazioni per chi verrà all'Olimpico per #RomaLecce ?? - DiMarzio : #CoppaItalia, @OfficialASRoma | Le possibili scelte di #Mourinho per la gara dell’#Olimpico contro il… - CalcioNews24 : #Mourinho: «Gara tecnicamente povera, lottare per il 4°-8° posto non è quello che voglio» - ilRomanistaweb : #Mourinho: 'Sono felice di essere a #Roma. Con l'Inter proveremo a fare l'impresa' L'allenatore dopo la vittoria c… -