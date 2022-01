Roma-Lecce, formazioni ufficiali: Mou rivoluziona la difesa! (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma-Lecce sarà l’ultimo ottavo di finale di quest’edizione della Coppa Italia. La vincente sfiderà l’Inter vincente ieri sera contro l’Empoli ai tempi supplementari. Mourinho, dopo la vittoria contro il Cagliari cambia qualcosina, si rivede Karsdrop, al centro della difesa ci saranno Kumbulla e Ibanez. Conferma per Sergio Oliveira che farà coppia con Cristante. Felix a supporto di Tammy Abraham. Per i salentini Baroni schiera un 4-3-3. Dermaku e Calabresi a guidare la difesa. A centrocampo Gargiulo mentre in attacco Di Mariano e Olivieri proveranno a dar fastidio alla retroguardia capitolina. Roma-Sergio-Oliveira Roma (4-2-3-1) formazione: Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, Sergio Oliveira; Carles Perez, Veretout, Felix; Abraham. All.: Mourinho Lecce ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022)sarà l’ultimo ottavo di finale di quest’edizione della Coppa Italia. La vincente sfiderà l’Inter vincente ieri sera contro l’Empoli ai tempi supplementari. Mourinho, dopo la vittoria contro il Cagliari cambia qualcosina, si rivede Karsdrop, al centro della difesa ci saranno Kumbulla e Ibanez. Conferma per Sergio Oliveira che farà coppia con Cristante. Felix a supporto di Tammy Abraham. Per i salentini Baroni schiera un 4-3-3. Dermaku e Calabresi a guidare la difesa. A centrocampo Gargiulo mentre in attacco Di Mariano e Olivieri proveranno a dar fastidio alla retroguardia capitolina.-Sergio-Oliveira(4-2-3-1) formazione: Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, Sergio Oliveira; Carles Perez, Veretout, Felix; Abraham. All.: Mourinho...

