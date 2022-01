Roma, l’abbandono delle periferie: il degrado del campo di basket ad Acilia (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

stefaniareale5 : RT @graziellacapon2: @AXBproduction Non ho parole questa è la conferma che sono d'accordo. hanno messo sole in questo film fatto anche male… - 3Mastri : RT @graziellacapon2: @AXBproduction Non ho parole questa è la conferma che sono d'accordo. hanno messo sole in questo film fatto anche male… - ClaudiaMarchio9 : RT @graziellacapon2: @AXBproduction Non ho parole questa è la conferma che sono d'accordo. hanno messo sole in questo film fatto anche male… - UnintUniversita : L'abbandono della plastica è un problema da non ignorare. L'associazione @plasticfreeit ha organizzato una passeg… - Lorenzo83497205 : RT @graziellacapon2: @AXBproduction Non ho parole questa è la conferma che sono d'accordo. hanno messo sole in questo film fatto anche male… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma l’abbandono Elodie aiuta 8 cuccioli abbandonati a trovare casa, la storia RomaToday