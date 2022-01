Advertising

vincenzogabri16 : RT @SecolodItalia1: Roma, Feltri fa l’elogio dei cinghiali, sono meglio di Gualtieri: “Gli unici che si occupino dei rifiuti” - SecolodItalia1 : Roma, Feltri fa l’elogio dei cinghiali, sono meglio di Gualtieri: “Gli unici che si occupino dei rifiuti”… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Feltri

Il Secolo d'Italia

... non ha ancora fatto sapere la sua e manca dada molte settimane ormai. Commenti Quirinale, il piano segreto per rinviare il voto al Colle (e salvare la pensione) Stefanodirettore A ...... attaccati al portone in strada', ha raccontato davanti alla folta platea presnete nella chiaesa di Santa Maria degli Angeli a"Chi ha altre idee sul vaccino non va linciato": Vittorioin ...Il fondatore di Libero, Vittorio Feltri, ha parlato sul suo giornale del tanto discusso operato dell'arbitro Serra in Milan-Spezia ...Vittorio Feltri, fondatore di Libero, sulle pagine del quotidiano ha parlato di Marco Serra e del suo arbitraggio in Milan-Spezia. Feltri scrive: “Le scuse di Serra cambiano la storia ...