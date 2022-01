(Di giovedì 20 gennaio 2022)– Nella sede federale di via Vitorchiano si è svolto un incontro tra la FIPAV e l’Assessore allo Sport del Comune di, Alessandro Onorato. Il tema principale della riunione, alla quale hanno preso parte il presidente della Federazione ItalianaGiuseppe Manfredi, i vice presidenti Luciano Cecchi e Adriano Bilato, il segretario generale Alberto Rabiti, il presidente della FIPAV Lazio Andrea Burlandi e il presidente della FIPAVClaudio Martinelli, è stato la candidatura della Capitale come città ospitante della partitadel Campionato Europeo di. L’Assessore Onorato, a nome suo e del sindaco diRoberto Gualtieri, ha consegnato la lettera con la quale l’amministrazione ...

adelmo_marchi : @matteosalvinimi Non minimamente parlato del flop della tua candidata a Roma.. - ilfaroonline : Roma candidata a ospitare la gara inaugurale degli Europei di pallavolo maschile 2023 - ValeRossignoli : RT @Federvolley: ?? ???? #Roma candidata a ospitare la partita inaugurale del Campionato Europeo Maschile 2023 ?? ?? I DETTAGLI ?? https://t.… - ultimenews24 : Si è svolto ieri nella sede federale di via Vitorchiano un incontro tra il presidente Giuseppe Manfredi e l'Assesso… - fabridal : #federvolley Europeo 2023 maschile: Roma candidata a ospitare la partita inaugurale -

Ultime Notizie dalla rete : Roma candidata

si è ufficialmentecome città ospitante della partita inaugurale del Campionato Europeo Maschile 2023. La competizione manca nella Capitale dal 2005... all'epocaalla Camera dei deputati (poi eletta) nel collegio di Marsala durante una ... di Caltanissetta, Fabio Diego Ferrara, di 41, di Castelvetrano, Tatiana Pergolini, di 50, di, ..."Non dev'essere un candidato di bandiera ma uno che ha chance di vittoria conclamate. Sino a questo momento, Forza Italia, più che Berlusconi, ci ha assicurato di avere un pacchetto di parlamentari in ...ROMA – Poste Italiane assume nuovi portalettere. Previste assunzioni di diplomati in tutta Italia. La destinazione delle nuove unità lavorative sarà le regioni e province di assegnazione saranno indiv ...