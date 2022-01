Roberta Ragusa ultime notizie | 10 anni dopo si cerca il corpo tra cambi e magazzino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Si batterà l’associazione Penelope per dare una degna sepoltura al cadavere di. Lo ha spiegato anche ieri sera nel corso della diretta di Chi l’ha visto, il presidente dell’associazione, l’avvocato Nicodemo Gentile che ha presentato una richiesta in procura a Pisa, una autorizzazione perre il cadavere dicon la convinzione di poter trovare, 10l’omicidio, ancora qualcosa. Il punto di partenza è chiaro: Antonio Logli, oggi in carcere con l’accusa di aver uccisoe di averne occultato il cadavere, non ha avuto molto tempo per disfarsi dei resti della moglie. Da qui la convinzione che il cadavere dinon si trovi troppo lontano dalla casa in cui abitava con la sua famiglia. Di questo non ha molti dubbi ...