Rivoluzione FIFA | cambiano le regole sui prestiti

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Lasi prepara ad unaper il calciomercato: dal 1 luglio 2022, verranno imposti ai club nuovi paletti sui, riguardanti: durata e tetto massimo alla cessione dei club. Questa manovra, dovrebbe consentire: ampia tutela e valorizzazione dei giovani, equilibrio delle competizioni e prevenzione di accaparramento di giovani promesse. Photo: Getty Images – Infantino Ronaldo Per introdurre queste novità, tuttavia, sarà necessaria l’approvazione del prossimo Consiglio. Di seguito, i bullet point delle probabili novità: obbligo di accordo scritto che renda noti i termini del prestito (come durata e condizioni economiche); durata del prestito di massimo un anno; vietato cedere un calciatore già in prestito, sempre in prestito, ad un terzo club; un club potrà cedere massimo 3 calciatori ...

Infantino vara un nuovo regolamento sui giocatori in prestito da una squadra all'altra: entrerà in vigore dalla prossima stagione in poi. Per il mercato è una "piccola" rivoluzione.
Una nuova rivoluzione è in arrivo a partire dalla prossima stagione. La FIFA è pronta a cambiare molto in relazione alle regole sui prestiti ...