Ritorno in classe, Ricciardi: “Ennesimo errore di Johnson, come si fa a togliere le mascherine nelle scuole quando non si vaccinano i bimbi?” (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Nel Regno Unito Johnson sta commettendo l'Ennesimo errore nella gestione di una pandemia in cui ha sbagliato praticamente tutto. Ma la popolazione è compiacente e si accorge dell'errore solo quando va in ospedale. come si fa a togliere le mascherine nelle scuole quando non si vaccinano i bambini piccoli? C'è un serbatoio enorme per il virus". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Nel Regno Unitosta commettendo l'nella gestione di una pandemia in cui ha sbagliato praticamente tutto. Ma la popolazione è compiacente e si accorge dell'solova in ospedale.si fa alenon sii bambini piccoli? C'è un serbatoio enorme per il virus". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ritorno in classe, Costa: “Sì alla revisione delle regole per la Dad” - orizzontescuola : Ritorno in classe, Ricciardi: “Ennesimo errore di Johnson, come si fa a togliere le mascherine nelle scuole quando… - kuragistea : con che faccia ritorno in classe - elivito : RT @elivito: 'Possiamo farcela' ma non dice nulla sulla NON scuola di questi giorni, fatta di adempimenti burocratici cervellotici e ZERO i… - Sara35411497 : RT @elivito: 'Possiamo farcela' ma non dice nulla sulla NON scuola di questi giorni, fatta di adempimenti burocratici cervellotici e ZERO i… -