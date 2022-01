Ritorno in classe, Costa: “Sì alla revisione delle regole per la Dad” (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Nella fascia 12-19 anni abbiamo l'80% di vaccinati, significa che in un classe di 20 ragazzi 16 sono vaccinati. Quindi mi chiedo se ha ancora senso mantenere il limite di due contagiati per andare in Dad. Io che questo limite possa essere revocato". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Nella fascia 12-19 anni abbiamo l'80% di vaccinati, significa che in undi 20 ragazzi 16 sono vaccinati. Quindi mi chiedo se ha ancora senso mantenere il limite di due contagiati per andare in Dad. Io che questo limite possa essere revocato". L'articolo .

