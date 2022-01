Ritorno e scambio tra stelle, Simeone tenta la Juventus | Colpo immediato (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Atletico Madrid può bussare subito alla porta della Juventus: top player sul piatto, spunta l’ipotesi scambio Il pensiero in casa Juventus è quasi totalmente rivolto al prossimo big match di… L'articolo Ritorno e scambio tra stelle, Simeone tenta la Juventus Colpo immediato è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Atletico Madrid può bussare subito alla porta della: top player sul piatto, spunta l’ipotesiIl pensiero in casaè quasi totalmente rivolto al prossimo big match di… L'articolotralaè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

BargelliniLuca : ?? @TuttoMercatoWeb - #SerieC #Viterbese attivissima. Si lavora allo scambio Murilo-Lopez con la #Triestina e punt… - kravotz : @alei1004 Ieri stavano facendo esplodere gli xG. Con il ritorno di Romero e se va in porto un certo scambio a centr… - robg1u : @latartaruga @SignorinaLave Sul punto 3 non posso non intervenire, visto che proprio ieri su IG ho messo il countdo… - Mickey4Mars : @faberskj @Luna_di_Venezia Cos’hai ? ??????? un ritorno di fiamma per Faberskydoll ? ?? Smettila di cambiare l’avatar… - JuventusUn : #Juventus, scambio e ritorno clamoroso: #Rabiot ‘porta’ il sostituto di #Chiesa! LE CIFRE?? -